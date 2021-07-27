Дорожную программу на 2021 год в Архангельской области реализовали на 60%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Программа по ремонту дорог в Архангельской области на 2021 год выполнена более чем наполовину и составляет 60% от запланированного на 2021 год объема, сообщил во вторник губернатор Александр Цыбульский на своей официальной странице "ВКонтакте". На восьми из девяти региональных объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе идет укладка асфальта, на некоторых работы уже приближаются к завершению.

"Дорожный нацпроект в нашем регионе реализуется хорошими темпами - фактическое выполнение всего объема ремонтов составляет сегодня 60-65%", - написал Цыбульский.

Глава региона также добавил, что высока вероятность того, что все участки будут сданы в срок или раньше. До конца недели планируют завершить ремонт 28 км автодороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень. Близятся к финалу работы на участках автодороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож в Няндомском и Каргопольском районах.

"На прошлой неделе работы по укладке асфальта начались и на самом сложном в техническом отношении объекте 2021 года - участке капремонта автомобильной дороги Усть-Вага - Ядриха в Верхнетоемском районе. Уже к осени 14 километров гравийной дороги здесь будут одеты в асфальтобетон", - сказал губернатор.