Минкультуры и Росмолодежь собираются запустить конкурс творческих проектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минкультуры и Росмолодежь планируют запустить конкурс творческих проектов, которые будут реализованы на базе модельных библиотек, создаваемых в рамках нацпроекта "Культура". Победители могут получить гранты в размере до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства.

"Ведомства определят несколько направлений, в рамках которых могут быть реализованы творческие проекты, и в ближайшее время объявят о запуске этой инициативы. Планируется, что в этом году будет отобрано не менее трех творческих проектов", - рассказали в пресс-службе по итогам встречи министра культуры Ольги Любимовой и главы Росмолодежи Ксении Разуваевой.

Любимова отметила, что обновленные модельные библиотеки в регионах становятся современными интеллектуальными центрами, они подходят для учебы и досуга местных жителей. "Мы фиксируем огромный интерес молодежи к модельным библиотекам, поэтому хотим предложить креативным командам реализовать на их базе творческие проекты", - пояснила она.

Разуваева предложила провести конкурсный отбор проектов в формате питчинга на фестивале "Таврида.Арт" в этом году. Авторы лучших идей смогут получить гранты в размере до 1,5 млн рублей.

"Уверена, это будет способствовать формированию творческой среды на местах", - подчеркнула она.

Предполагается, что в состав креативных команд войдут художники, дизайнеры, архитекторы, продюсеры, менеджеры, юристы и другие специалисты.