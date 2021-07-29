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Новая система обращения с ТКО

Доля обработанных на предприятиях Ставрополья отходов составила почти 90% в I полугодии

Это более чем в 2,5 раза выше годового показателя краевого проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

СТАВРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Доля обработанных на мусоросортировочных предприятиях Ставропольского края твердых коммунальных отходов (ТКО) составила почти 90% по итогам I полугодия 2021 года. Об этом в четверг сообщает управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"По итогам I полугодия 2021 года доля обработанных на мусоросортировочных предприятиях края твердых коммунальных отходов составила 89,6%. Это позволило более чем в 2,5 раза превысить годовой показатель регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология", - пояснили в управлении.

За последние годы регион стал активно наращивать инфраструктуру по обработке твердых коммунальных отходов. Так, если до 2018 года в крае действовали четыре объекта мусоросортировки, то сегодня их уже 11 суммарной мощностью около 2 млн тонн ТКО в год. В регионе также установлены более 900 контейнеров для раздельного сбора мусора.

"Параллельно с ростом показателя обрабатываемых отходов снижается доля отходов, направляемых на захоронение, и, следовательно, негативное воздействие на окружающую среду. В процессе сортировки мусора на предприятии - вручную и автоматически - извлекаются так называемые полезные фракции, которые в дальнейшем направляются на переработку", - цитирует управление министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

Теги
РоссияСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
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