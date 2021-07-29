В Иркутской области в 2021 году дополнительно направили на ремонт дорог 1,5 млрд рублей

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области в 2021 году направили дополнительно на ремонт дорог более 1,5 млрд рублей, из которых 721 млн рублей региону выделил федеральный бюджет, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев на двусторонней встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Иркутске. Благодаря этому план по приведению дорог в нормативное состояние будет увеличен почти на 24% или 53 км трасс.

"Для нас главное сегодня дороги. Нам выделили 721 млн рублей, мы добавили еще 800 млн рублей областных, и отремонтируем [еще] 53 км дорог в этом году. Для нас эта дополнительная поддержка очень важна", - сказал Кобзев.

Он отметил, что основной объем ремонтных работ придется на Иркутск, Братск и Усолье-Сибирское. "Мы сегодня уже контрактуемся, до 15 августа у нас будет 13 контрактов. Шесть контрактов уже заключены, начали работать", - пояснил губернатор. По словам Кобзева, общая протяженность автодорог в Иркутской области превышает 30 тыс. км, из них более 1,5 тыс. км федеральных трасс и 12 тыс. - региональных.

Изначально в 2021 году в Иркутской области планировалось привести в нормативное состояние благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 221,8 км, из них 171,5 км дорог регионального и 50,3 км местного значения. Общий объем финансирования на тот момент составлял 9,5 млрд рублей.

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Мишустина в Иркутскую область. В ходе нее глава кабмина осмотрел здание, где планируется разместить суворовское училище, посетил Иркутский авиационный завод, побывал в многопрофильном лечебном учреждении, которое оказывает специализированную медицинскую помощь работникам авиапрома, а также жителям нескольких районов Иркутска.