"Школу волонтеров наследия" запустят в этом году в 20 регионах России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Всероссийский проект "Школа волонтеров наследия" запустят 1 августа, в этом году он затронет 20 регионов, сообщили в четверг участники пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску проекта.

"Уже в третий раз в рамках национального проекта "Культура" 1 августа начинает свою работу "Школа волонтеров наследия". Это, безусловно, наш флагманский проект. И сегодня мы уже уверенного говорим о трехуровневой системе образования в этой школе", - отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она пояснила, что это программы для начинающих, курсы для тех, кто уже попробовал себя в добровольчестве и хочет овладеть новыми знаниями, и школа для специалистов в области реставрации, которые хотят получить еще и волонтерские навыки.

Как рассказал председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, за два года существования школы в 2019 и 2020 годах обучение прошли более 3,5 тыс. человек. География проекта расширяется: если в первый год школа открылась в пяти регионах, то в этом году - уже в 20. Он сообщил, что в школу можно записаться через сайт Добро.ру - единый портал волонтерской деятельности в стране. В этом году, чтобы принять участие, нужно также составить небольшое мотивационное письмо, поскольку желающих очень много.

Научный руководитель "Школы волонтеров наследия", реставратор Дмитрий Тузов отметил, что программы школы углубляются, и с углубленной программой смогут ознакомиться слушатели в восьми регионах, прошедшие программу основного уровня. Программа предусматривает взаимодействие с волонтерскими организациями, усиливается организационный блок, информация по нормативной базе, слушателей знакомят с новациями, которые появляются в работе с объектами культурного наследия. По его словам, многие выпускники школы участвуют в работах по сохранению объектов культурного наследия, выступают со своими инициативами, сами находят возможности и получают гранты, продолжая то дело, которому обучились в школе.

Международный волонтерский лагерь

Одним из ключевых мероприятий в этой сфере Ярилова назвала проведение Международного волонтерского лагеря, который в прошлом году вызвал немалый интерес как со стороны международных экспертов, так и со стороны российских добровольческих организаций. В этом году он пройдет в сентябре в Башкортостане в смешанном формате: онлайн и офлайн.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев сообщил, что в этом году в международный лагерь очно приедут 100 человек, онлайн смогут принять участие несколько тысяч волонтеров.

По его словам, на сегодня к волонтерам культуры присоединились 114 тыс. 984 человека, и это люди, которые не просто зарегистрировались, но и уже приняли участие в конкретных делах.