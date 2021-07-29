Два водозабора в Тверской области полностью реконструируют в 2022 году

ТАСС, 29 июля. Водозаборы "Ржев-1" и "Ржев-2", снабжающие большинство из почти 55 тыс. жителей города питьевой водой, полностью реконструируют в 2022 году. До завершение работ водоснабжение во Ржеве организуют по временной схеме с соблюдением требований по фильтрации воды, сообщила в четверг пресс-служба правительства Тверской области.

"Полная реконструкция водозаборных сооружений "Ржев-1" и "Ржев-2", включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году. До окончания реализации проекта компанией "Тверьводоканал" запущена временная схема. Для этого смонтированы две установки напорной фильтрации и четыре поверхностных резервуара чистой воды. С 15 июля система действует на станции "Ржев-2", пусконаладочные работы идут на "Ржеве-1", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ржева, реконструируемые водозаборы являются основными источникам питьевой воды, обеспечивают снабжение ею большинство жителей города, в котором проживает около 54 тыс. человек. В пресс-службе облправительства отметили, что реконструкция водозаборов проводится по федеральному проекту "Чистая вода". Его реализацию в четверг во время рабочей поездки во Ржев обсудили губернатор Игорь Руденя и советник президента РФ Владимир Васильев.

Всего по проекту в Тверской области к 2024 году запланировано построить и реконструировать 25 объектов водоснабжения. Часть работ проводится по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", а часть - по проекту "Оздоровление Волги", входящего в нацпроект "Экология". "Ключевой задачей является обеспечение населения Тверской области чистой водой, соответствующей санитарным требованиям и нормам. <...> Будем следить за динамикой работ по каждому муниципальному образованию", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда".