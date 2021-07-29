В Карачаево-Черкесии очистили от мусора порядка 750 км берегов рек

ЧЕРКЕССК, 29 июля. /ТАСС/. Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала 2021 года очистили порядка 750 км береговой линии от мусора, сообщил ТАСС в четверг министр экологии и природных ресурсов КЧР Джашарбек Узденов.

"Хочу поделиться с вами итогами Всероссийской экологической акции "Вода России", в которой приняли активное участие жители Карачаево-Черкесии. В общей сложности нам удалось очистить от мусора порядка 750 км берегов рек. Объем собранного мусора составил почти 1 134 куб. м.", - сказал Узденов.

Он рассказал, что в рамках акции с начала года Министерством природных ресурсов и экологии КЧР было проведено 77 мероприятий, в том числе марафон защиты малых рек и водоемов. Всего в акциях приняли участие 66 тыс. жителей республики, в том числе представители властей, добровольцы, сотрудники местных компаний.

"Уверен, люди, которые принимали участие в наших мероприятиях, никогда не станут оставлять после себя мусор и тем самым загрязнять природу. К такому же бережному отношению к природе и труду других людей хочу призвать всех остальных жителей и гостей Карачаево-Черкесии", - добавил министр.

Экологические акции "Вода России" начались по всей стране благодаря федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы", с 2019 года они проходят в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.