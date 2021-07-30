В Кабардино-Балкарии в 2021 году восстановили более 100 га леса

НАЛЬЧИК, 30 июля. /ТАСС/. Более 100 га леса посадили и восстановили в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году. Мероприятия проводились в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщили в пятницу ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Минприроды КБР в рамках данного проекта в лучшие агротехнические сроки проведена посадка лесных культур на площади 102 га, в том числе искусственное лесовосстановление на 47 га и комбинированное лесовосстановление на 55 га. Всего количество посадочных мест составило 223,5 тыс. шт. Также проведено дополнение лесных культур на площади 50 га, выполнено компенсационное лесовосстановление на площади 46,12 га с количеством посадочных мест 147,6 тыс. шт.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего посадили 421,1 тыс. саженцев, сеянцев и укорененных черенков, выращенных подведомственным Минприроды бюджетным учреждением "Каббалклесопитомник" из районированных и сертифицированных семян лесных растений. Это предприятие полностью обеспечивает республику посадочным материалом на выполнение работ по восстановлению лесов.

В ведомстве уточнили, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в 2021 году на ее реализацию региону выделено 43577,3 тыс. рублей за счет средств субвенций из федерального бюджета.