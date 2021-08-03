ЛИПЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 85,5 млн рублей направили в Липецкой области на ремонт участка региональной трассы Липецк - Чаплыгин по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что многие участки данной автодороги серьезным образом не ремонтировались последние 10-15 лет. "В этом году обновят 9 км трассы, дорога строилась давно и не была рассчитана на нагрузку от современных грузовиков", - сказал Артамонов. Он отметил, что в общей сложности дорожные работы на данном участке обойдутся в текущем году в 85,5 млн рублей.

В частности, рабочие провели на участке трассы демонтаж полотна, восстановили кромку, уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Дале им предстоит уложить финишный слой покрытия, укрепить обочины щебнем, обустроить съезды, смонтировать водосбросные лотки, отремонтировать трубы, установить автобусные остановки. Завершить работы планируют в октябре, срок гарантии составит четыре года.

"В этом году мы ремонтируем рекордное для региона число дорог, при этом большое внимание уделяем муниципалитетам: жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги", - заметил Артамонов.