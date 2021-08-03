Пилотную систему для органического земледелия в Воронежской области создадут к 2023 году

ВОРОНЕЖ, 3 августа. /ТАСС/. Ученые Воронежского института высоких технологий (ВИВТ) разработали пилотный для Воронежской области проект системы моделирования агроландшафтов в органическом земледелии. Он позволит сельхозпроизводителям определить, какую органическую продукцию они могли бы выращивать, рассказала ТАСС во вторник старший преподаватель ВИВТ Анна Линкина.

"Это пилотный проект для Воронежской области, но его можно будет распространить и на другие регионы, потому что в России такого инструмента нет. Ранее мы говорили о моделировании устойчивых агроландшафтов, а теперь мы предлагаем в свете национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" создать цифровой инструмент - информационно-аналитическую систему. В России всего около 90 сельхозтоваропроизводителей, аккредитованных для занятий органическим земледелием, но заниматься им хотели бы многие", - сказала Линкина.

По ее словам, пилотная система поможет сельхозпроизводителям определиться, могут ли они заняться органическим земледелием на своих землях. "Они посмотрят, подходит ли их участок для такого производства, а агроландшафт - к тому типу продукции, которую они хотят получить", - пояснила она. Линкина добавила, что в платформу интегрируется электронная картографическая система с геопривязкой, где можно увидеть насколько конкретный земельный участок благоприятен для органического земледелия: состояние его почв, температурные характеристики, наличие радионуклидов и тяжелых металлов, какие культуры на нем ранее выращивались и какие средства защиты применялись, имеются ли вблизи скотомогильники и промпредприятия и так далее. Также в платформу добавят данные о агроландшафте, который разделен на пять типов, от благоприятного равнинного рельефа до так называемого "мятого" с большой крутизной.

"Зная тип ландшафта, сельхозпроизводители смогут подбирать вид севооборота. Например, с уклоном до полутора градусов можно возделывать практически все виды культур, пропашные, подсолнечник, сахарную свеклу и другие. А при пятом типе рекомендуется почвозащитное земледелие, в основном, многолетние травы - и их можно использовать на корм скоту при производстве органического молока и мяса", - пояснила Линкина.

Она уточнила, что уже создана электронная картографическая система для Воронежской области, пилотный проект победил во всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия" в номинации "Экология моей страны", на него выделен грант для завершения всех работ к 2023 году.

В Воронежской области о намерении выпускать органическую продукцию заявили 12 компаний, они готовы получать органическое молоко и мясо, выращивать пшеницу, овощные культуры, ягоды, сою, чечевицу. В регионе полностью сформирована нормативная база для занятий органическим земледелием, разработаны меры поддержки на региональном уровне за счет бюджета Воронежской области, в том числе компенсация по сертификации продукции и по использованию биопрепаратов, применение которых разрешено при производстве органической продукции, создан региональный бренд для органической продукции - "Петровский стандарт".