"Точки роста" появятся до 2024 года в 62 сельских школах Камчатки в рамках нацпроекта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Новые центры естественно-научной и технологической направленности, так называемые "Точки роста", откроются до конца 2024 года в 62 удаленных сельских школах Камчатки. Работа по их созданию ведется в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Образование", сообщается в среду на сайте краевого правительства.

"К концу 2024 года в Камчатском крае на базе 62 школ, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края, будут полноценно функционировать "Точки роста", созданные в рамках реализации национального проекта "Образование" за счет средств целевой федеральной субсидии", - говорится в сообщении.

В 2021 году "Точки роста" будут созданы в 10 школах полуострова. За последний год направленность центров изменилась с гуманитарной на естественно-научную, и уже в августе в школы поступит оборудование для реализации предметов естественно-научного цикла, таких как химия, биология и физика. Это - цифровые ученические лаборатории с набором датчиков для проведения лабораторных работ по указанным предметным областям и наборы расходных материалов к ним. Также в некоторых наборах, поставляемых в школы в этом году, предусмотрено оборудование для реализации дополнительных образовательных программ по иным предметным областям. В настоящий момент на Камчатке функционируют уже 17 "Точек роста".

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.