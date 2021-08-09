Мурманская область получит около 200 млн рублей на современные мастерские в колледжах

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Колледжи Мурманской области получат около 200 млн рублей на оснащении 41 современной мастерской по мировым стандартам WorldSkills, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в понедельник на оперативном совещании в правительстве области. Необходимые средства будут направлены из федерального бюджета по нацпроекту "Образование".

"В рамках нацпроекта мы стали победителями конкурсного отбора Минпросвещения. Мы получим почти 200 млн рублей из федерального бюджета на 41 современную мастерскую в наших региональных колледжах", - сказал Чибис, добавив, что в Мурманской области уже функционируют десять мастерских по стандартам WorldSkills, еще восемь откроются в этом году.

Мировые стандарты WorldSkills (ВорлдСкиллс) - это совокупность установленных в международном сообществе обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения мероприятий по оценке профессионального мастерства. На базе мастерских, оснащенных по стандарту WorldSkills, студенты колледжей и техникумов выполняют реальные производственные задачи и получают независимую экспертную оценку. Скиллс-паспорт - документ, подтверждающий профессиональные компетенции выпускника, является перспективным бонусом при трудоустройстве не только в России, но и в других странах мира.