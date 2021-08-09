Дорогу к Шамординскому монастырю под Калугой отремонтируют до сентября 2022 года

ТАСС, 9 августа. Дорогу к Шамординскому монастырю, построенному в XIX веке под Калугой, отремонтируют до сентября 2022 года. На эти цели по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" выделено более 23 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калужской области.

"Дорога входит в схему внутрипоселкового и межмуниципального маршрута автобусного движения и ведет к Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни (Шамординский монастырь). Срок окончания работ - 1 сентября 2022 года, гарантия верхнего слоя дорожной одежды - семь лет", - говорится распространенном пресс-службой релизе.

Протяженность дороги составляет почти 2,5 км, стоимость работ превышает 23 млн рублей, средства выделены по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "В настоящее время на объекте уже обустроен выравнивающий слой дорожной одежды. Дорожники восстановят водоотводные канавы, спланируют откосы насыпи, укрепят обочины щебнем. В ближайшее время нанесут горизонтальную разметку, установят дорожные знаки", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году по нацпроекту в регионе запланирован ремонт 153,5 км дорог регионального, межмуниципального и местного значений. С 2019 по 2020 год уже выполнен ремонт 470 км трасс.

Шамординский монастырь основан в 1884 году, его обустраивал старец Амвросий Оптинский. К началу ХХ века монастырь стал одним из крупных духовных и культурных центров, в обители проживали более 800 послушниц. В 1923 году монастырь закрыли, монашеская жизнь в нем возобновилась в 1990 году.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".