Создание музейно-культурного кластера в Севастополе идет с опережением сроков

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Строительство музейно-культурного кластера в Севастополе идет с опережением сроков, работы уже ведутся на нескольких площадках, в том числе начато строительство Театра оперы и балета, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского правительства.

В понедельник в Севастополе находится с рабочей поездкой министр культуры РФ Ольга Любимова, площадка на мысе Хрустальный, где строят один из четырех в стране музейно-культурных кластеров стала одним из пунктов ее рабочей программы.

"Ольге Любимовой рассказали о ходе работ и сроках завершения отдельных этапов. [Губернатор Севастополя] Михаил Развожаев отметил, что строительство объектов ведется с опережением сроков. Во время осмотра строительной площадки Театра оперы и балета министру рассказали, что в планах построить его к 2023 году, а общая площадь здания составит более 60 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Еще один объект - Российская государственная художественная галерея. Музей объединит два направления - художественное (картинная галерея) и военно-историческое. "Для нас главное - это концепция Российской государственной художественной галереи. Не раз на совещаниях мы обсуждали, что нужно прислушиваться к мнению жителей города и, конечно же, помимо художественной части, большой блок в музее посвятим истории города, военным подвигам", - цитирует пресс-служба слова Любимовой.

По данным правительства, скорректированы параметры Академии хореографии: принято решение о расширении сцены. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение примет 250 учеников. В его состав войдут общеобразовательная и хореографическая части, учебные и танцевальные классы, зрительный зал, бассейн и спортзал. Также планируется строительство многоквартирного жилого дома для сотрудников комплекса.

Также министр посетила музей-заповедник "Херсонес Таврический" и ознакомилась с результатами раскопок на новой территории, где планируется создать особое музейное пространство. В состав будущего историко-археологического парка войдут Международный археологический центр, профессиональная система конференц-залов, выставочные пространства, рекреационные зоны и интерактивные площадки для проведения исторических театрализованных представлений и фестивалей. Предметы из фондов музея, как отмечается в сообщении, "займут достойное место в новых музеях Античности, Византии и Истории христианства".

О кластере

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.