В Тверском областном окнодиспансере удвоят объем помощи за счет закупки оборудования

ТАСС, 9 августа. Власти Тверской области планируют удвоить объемы оказания медуслуг в Тверском областном онкологическом диспансере, где ежегодно проходят лечение более 10 тыс. человек, за счет приобретения нового оборудования. По нацпроекту "Здравоохранение" дополнительно будут закуплены два аппарата лучевой терапии, сообщил в понедельник губернатор Игорь Руденя во время осмотра учреждения.

"Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное - сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

Губернатор поручил провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя, который, по данным пресс-службы, планируется приобрести в 2022 году. Ранее закупленный по нацпроекту линейный ускоритель уже ввели в эксплуатацию, с начала его работы лечение получают 137 пациентов, почти половина из них уже завершила курс терапии. "Для привлечения в учреждение медицинских кадров Игорь Руденя поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов, приезжающих из других городов или регионов", - добавили в пресс-службе.

В 2019-2020 годах для областного онкодиспансера было приобретено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, томограф, лазеры и другая специализированная техника. В 2021 году запланированы поставки еще 27 единиц медтехники, включая аппараты ультразвуковой диагностики, операционные столы.

Онкодиспансер является основным профильным медучреждением Тверской области, ежегодно лечение в нем проходят более 10 тыс. человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тыс. операций.

Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями является региональной составляющей нацпроекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.