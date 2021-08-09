На первый этап ликвидации крупнейшей в Ингушетии свалки направят 468 млн рублей

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Ингушетия получит 468 млн рублей для первого этапа ликвидации самой крупной в регионе свалки. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В рамках национального проекта "Экология" планируется проведение первого этапа работ по ликвидации свалки в Малгобеке. Бюджет законтрактованного проекта составляет 978,5 млн рублей, начальный транш в размере 468 млн рублей поступит уже в ближайшее время, до конца года будет реализован первый подготовительный этап. Приказом Минприроды РФ свалка города Малгобека еще в 2019 году включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а в рамках регионального проекта "Чистая страна" на 2021-2022 годы запланирована ее рекультивация", - говорится в сообщении.

Предварительный план работ состоит из двух ступеней, первая в 2021 году предполагает устройство геодезической разбивочной основы, бытового городка, временного дорожного проезда, а также расчистку территории от высокой травы и древесной поросли. "Вторая фаза ликвидации будет проведена в 2022 году и состоит из проведения земляных работ по формированию и рекультивации свалочного тела, устройства системы сбора, очистки и предотвращения образования фильтрата", - добавили в пресс-службе.

Свалка в Малгобеке площадью 20,8 га является самой крупной на территории республики. Она находится в непосредственной близости к городу и расположенным рядом сельским поселениям.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.