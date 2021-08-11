ФЦК в 2022 году удвоит число обучаемых бережливому производству новосибирских компаний

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Федеральный центр компетенций (ФЦК) в 2022 году намерен охватить в два раза больше предприятий Новосибирской области, чьих сотрудников будут обучать практикам повышения производительности труда. Это поможет достичь плановых показателей нацпроекта, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель проекта ФЦК в сфере производительности труда Александр Бычков.

В мае глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров заявил о рисках невыполнения показателей нацпроекта "Производительность труда" в регионе до 2024 года. К этому времени участниками нацпроекта должны стать 200 предприятий области, на середину года было заявлено около 40.

"В следующем году у нас будет существенный рост предприятий - если говорить про планы ФЦК, то если у нас сейчас было по восемь предприятий в год, в следующем будет 18", - сказал он.

Он также отметил, что центр начал работать в Новосибирской области в 2020 году, с этого времени выработка на предприятиях-участниках проекта в среднем выросла на 35%, незавершенное производство снизилось на 50%. При этом область является вторым регионом по количеству предприятий с федеральной поддержкой, в настоящее время в плане около 70 компаний.

Как отметила начальник управления занятости регионального министерства труда и социального развития Ольга Лаврова, в настоящее время участниками проекта стали 45 предприятий региона, большая часть из них из сферы обрабатывающей промышленности. Также по нацпроекту 170 сотрудников прошли обучение по программе "Лидеры производительности", продолжают учиться еще 65 человек.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров добавил, что основной принцип бережливого производства - это борьба с потерями на предприятии. По его словам, в регионе отмечается активное участие компаний в проекте благодаря заинтересованности руководителей и вовлечению сотрудников.

О нацпроекте

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.