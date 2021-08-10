Выездные мастер-классы по бережливому производству впервые пройдут в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Выездные мастер-классы по обучению предпринимателей технологиям бережливого производства впервые пройдут в районах Новосибирской области в 2021 году по нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщила директор Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камилла Волосская в пресс-центре ТАСС.

"Мы будем выезжать в районы, будем делать мини-презентации, будем общаться, у нас будет консультационный центр работать, и в то же время будут работать мини мастер-классы. Они будут посвящены таким инструментам, как 5S (система организации и рационализации рабочего места - прим. ТАСС), 5S в производстве, в офисе. Это будет направление с изменениями, оптимизацией потоков и процессов", - сказала она.

Директор РЦК отметила, что мастер-классами планируется охватить не менее ста человек. Участниками смогут стать как те, кому интересно бережливое производство, так и предприятия - потенциальные участники нацпроекта из всех районов области. Первое мероприятие ориентировочно состоится в сентябре.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.