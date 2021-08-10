Второй в Тверской области региональный сосудистый центр планируют открыть в 2022 году

ТАСС, 10 августа. Власти Тверской области планируют до конца 2022 года создать на базе Ржевской центральной районной больницы (ЦРБ) второй региональный сосудистый центр, ранее его открытие намечалось на 2020 год. Также в ЦРБ будет организован и центр амбулаторной онкологической помощи, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

Первый региональный сосудистый центр был открыт около 10 лет назад в областной клинической больнице в Твери. Власти области в декабре 2019 года сообщали, что второй центр планируется создать во Ржеве в 2020 году.

"В рамках реализации национального проекта до конца 2022 года планируется создание второго регионального сосудистого центра и центра амбулаторной онкологической помощи на базе Ржевской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Реализацию нацпроекта "Здравоохранение" во вторник обсудили на заседании облправительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Отмечено, что с 2023 по 2024 год центры амбулаторной помощи онкобольным будут открыты в Нелидовской, Бежецкой и Кимрской ЦРБ. Также запланировано приобретение 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 15 модульных врачебных амбулаторий, строительство детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах.

По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями обновляется материально-техническая база районных сосудистых центров, в том числе Бежецкой, Нелидовской, Вышневолоцкой ЦРБ. "Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Национальный проект "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.