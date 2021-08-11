Проекты туркластеров в четырех регионах РФ поддержат в рамках нацпроекта по туризму

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Проекты Тульской, Сахалинской областей, республик Башкортостан и Татарстан, которые победили в 2020 году в конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма, смогут получить поддержку в рамках нацпроекта по туризму. Об этом в среду сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию АСИ.

"У нас 10 финалистов, которые прошли в финал, 10 проектов сегодня развиваются. У нас уже есть инвесторы на площадке в Тульской области, в Татарстане, Республике Башкортостан, Сахалинской области. Коллеги создают некапитальную инфраструктуру - визит-центры, экотропы в национальных парках. Планируется, что эти же проекты получат в первую очередь поддержку федерального уровня через национальный проект по туризму", - сказала Чупшева.

По ее словам, в ближайшее время АСИ вместе с Минприроды и Ростуризмом будет обсуждать вопрос дальнейшей поддержки этих проектов, а также тех, которые не вошли в список победителей. "[Будем] смотреть, какая поддержка им нужна в дальнейшем развитии и как здесь подключать уже те территории, которые не прошли в финал, но которые доработали по замечаниям экспертной комиссии свои проекты", - добавила глава АСИ.

Победителями всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России в 2020 году стали 10 проектов. Среди них - туристско-рекреационный кластер "Сердце Башкирии", в состав которого вошли нацпарк "Башкирия" и памятник природы "Гора Торатау" и туристско-рекреационный кластер "Камское Устье" в Республике Татарстан. Сахалинская область победила в конкурсе с проектом "Лагуна Буссе", на территории этого кластера располагаются маяк Анива высотой в 9 этажей, мыс Птичий с природной аркой и голубые озера на месте кратеров. Тульская область вышла в финал с проектом кластера "Романцевские горы". Конкурс был организован АСИ при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма.

В России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.