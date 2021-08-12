Республиканский онкодиспансер Якутии закупит в 2021 году оборудование на 106 млн рублей

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Якутский республиканский онкологический диспансер закупит оборудование на сумму 106 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщила ТАСС заместитель главного врача по медицинской части Якутского республиканского онкодиспансера Татьяна Николаева.

"В этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" к нам поступят восемь единиц оборудования на сумму 106 млн рублей. Из них уже поступила медицинская техника по трем позициям, оставшиеся пять ожидаем до конца года", - сказала Николаева.

Так, среди полученного оборудования - портативный аппарат искусственной вентиляции легких, который используется для транспортировки тяжелых пациентов. В онкодиспансере уже введен в эксплуатацию автоматизированный иммуноферментный анализатор для лабораторной диагностики. "Аппарат расширяет возможности лабораторной диагностики, с одной пробирки пациента обеспечивает достаточно большой диапазон исследований и ускоряет выдачу результата. Также получен операционный хирургический стол - он многофункционален, с автоматизированной системой управления, которая позволяет проводить операции на различных органах. Благодаря этой поставке мы открыли дополнительный шестой операционный зал, что существенно разгружает операционный блок", - рассказала заместитель главного врача.

В данный момент онкодиспансер ожидает дополнительное оборудование для лабораторной диагностики. "Кроме этого, нами заказаны аппараты для лучевой диагностики - палатный передвижной рентгеновский аппарат для реанимационных пациентов, УЗИ-аппараты среднего класса для диагностики онкозаболеваний, онкоскрининга. Самое крупное оборудование, которое к нам поступит, - это компьютерный томограф. В настоящий момент для него подготовлено помещение. Поступит видеоэндоскопический комплекс для выполнения операций на ЛОР-органах. Это совершенно новое оборудование в Якутии: благодаря этому аппарату у нас будет возможность оказания медицинской помощи многим пациентам внутри республики. Ранее такие операции проходили за пределами республики", - уточнила Николаева.

Переоснащение оборудованием в Якутском республиканском онкодиспансере началось с 2019 года. В рамках нацпроекта в медучреждении оснащены отделения анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики, лаборатории и операционный блок.