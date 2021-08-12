Хабенский намерен снять детское кино без компьютерной графики

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Актер и режиссер Константин Хабенский хотел бы снять детское кино "про нас, про детей, про то, что у нас происходит" без голливудских эффектов и компьютерной графики, которое стало бы таким же значимым для сегодняшних ребят, какими были фильмы Ролана Быкова для советских детей. Об этом он сообщил в четверг на встрече с участниками форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

Актер театра и кино, режиссер, сценарист и общественный деятель Константин Хабенский посетил арт-кластер "Таврида", где проходит заезд "Вкусный джаз", который объединил арт-школы гастрономии, музыки, фото- и видеоконтента. В заезде участвуют 400 молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий из 66 регионов России.

"Очень хочется войти в детский кинематограф. Это сейчас большая проблема. Многобюджетный детский кинематограф с огромным количеством компьютерной графики, который предлагают наши братья из-за океана, - это прекрасно. У нас не всегда есть возможность снимать так же. А хочется снимать такое хорошее кино про нас, про детей, про то, что у нас происходит, причем обойтись без огромного количества компьютерной графики", - цитирует народного артиста России пресс-служба форума.

По словам Хабенского, коммерческие продюсеры считают детский кинематограф невыгодным. "Хочется заручиться поддержкой государства и начать что-то делать, чтобы сегодняшние дети росли на российских фильмах, как мы выросли на фантастических фильмах Ролана Быкова", - отметил он.

Актер также добавил, что хотел бы оказаться в режиссерском кресле, "как только будет история, которую хотелось бы рассказать зрителю". Хабенский отметил, что сейчас уже "есть задумки", ему хотелось бы взять "какую-то трагикомичную тему, современную, нашу, чтобы она была близка и понятна людям".

В пресс-службе форума добавили, что артист пригласил участников "Тавриды" присоединиться к работе над детскими фильмами.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".