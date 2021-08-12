Вузы РФ создали первый консорциум для подготовки иностранцев к учебе на русском языке

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Пять российских университетов объединились в консорциум, чтобы создать, реализовать и распространить единые универсальные программы подготовки зарубежных студентов к учебе на русском языке в вузах РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ), вуза - участника консорциума.

"Томский политехнический университет стал участником нового консорциума "Сетевой подготовительный факультет для иностранных граждан" (Network Pre-university Faculty for foreign citizens). Он объединил пять ведущих вузов, которые вместе создают и будут реализовывать уникальную программу подготовки иностранных слушателей к обучению на русском языке в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре российских университетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо ТПУ в консорциум вошли Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Воронежский государственный университет, Московский государственный технологический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет. Сейчас его участники дорабатывают собственный сетевой довузовский курс, который позволяет начать иностранцам обучение в российских университетах. К работе консорциум приступит в сентябре.

Как пояснила ТАСС руководитель отделения русского языка Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Евгения Шерина, этот консорциум - первое подобное объединение в стране, он был создан в августе при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ. Объединение позволит сделать более доступным и качественным образование в России для иностранцев, выбирать наиболее действенные технологии обучения от каждого из участников, обеспечить нужными методиками все университеты в стране, а также привлечь в Россию зарубежных студентов.

Срок обучения по курсу составит 10 месяцев, он будет включать дистанционные занятия с преподавателями и доступ к онлайн-курсам для изучения русского языка и профильных предметов на русском языке. Программы подготовки к обучению на бакалавриате, к примеру, будут разработаны по пяти направлениям обучения: гуманитарное, экономическое, медико-биологическое, естественнонаучное, инженерно-техническое и технологическое.

О Томске и экспорте образования

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.