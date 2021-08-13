В Алтайском крае появится центр испытания продуктов питания и сырья

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Центр испытания продуктов питания и сырья, в лабораториях которого будут разрабатывать новые продукты, появится в Алтайском крае, сообщил ТАСС проректор по научной и инновационной работе Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Александр Беушев.

"В ноябре мы планируем открыть Центр исследования продуктов питания и сырья, который будет состоять из пяти лабораторий. В них наши сотрудники будут исследовать зерно, крупу, хлебобулочные изделия, масложировую продукцию - в основном, пищевые продукты. На базе лабораторий будем определять питательные, а также неполезные вещества в составе продуктов. Также планируется здесь разработка новых продуктов питания, рецептуры для них, технологий очистки", - сказал собеседник.

По словам Беушева, центр будет создан на базе инжиниринговой площадки вуза "ХимБиоМаш". На создание и оборудование лабораторий будущего центра уже выделено 5 млн рублей, в дальнейшем здесь планируется расширение сферы деятельности центра и дополнительное финансирование новых направлений.

"Мы планируем расширить сферу деятельности за счет исследований и создания напитков, молочных продуктов", - подчеркнул Беушев.

В настоящее время на базе инжинирингового центра, где и появится новая структура, уже работают более 10 лабораторий. В течение трех лет на его оснащение вуз получит 120 млн рублей, в том числе из федерального бюджета. Центр оснащен научно-исследовательским, лабораторным оборудованием. В дальнейшем его планируется дооснастить и промышленным оборудованием для внедрения в производство разработок ученых.

"ХимБиоМаш" создан на базе алтайского вуза в рамках нацпроекта "Наука". Здесь с 2021 года ведется проектирование производственных процессов, оказываются консалтинговые и образовательные услуги. Ранее сообщалось, что именно здесь ученые создают опытные образцы первых отечественных беспилотных тракторов для посадок леса вместе с ПАО "Камаз".