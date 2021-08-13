Более 55 тыс. новых мест допобразования создадут в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Новосибирская область в ближайшие пять лет создаст более 55,3 тыс. новых мест дополнительного образования. На эти цели регион получит субсидии из федерального бюджета по нацпроекту "Образование", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Новосибирской области предоставляется субсидия из федерального бюджета на создание в 2024 году 1 443 новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Всего за пять лет в образовательных организациях Новосибирской области будет создано более 55,3 тыс. новых мест дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, в текущем году, начиная с 1 сентября, в регионе будет создано более 43,2 тыс. новых мест дополнительного образования на базе 275 образовательных организаций. В списке детские сады, школы, кадетские корпуса и учреждения дополнительного образования детей из всех муниципальных районов и городских округов региона.

Первый опыт создания новых мест дополнительного образования детей в регионе состоялся в 2020 году. Педагоги прошли повышение квалификации, разработали новые программы, для реализации которых было закуплено оборудование. Особое внимание было уделено техническому и естественно-научному направлениям, было открыто почти 1,8 тыс. мест.

"Новые места были открыты по всем направлениям дополнительного образования детей: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное и туристско-краеведческое на базе детских садов, школ и учреждений дополнительного образования детей в 16 муниципальных образованиях Новосибирской области", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.