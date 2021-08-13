В Йошкар-Оле открыли здание Марийской государственной филармонии

ТАСС, 13 авугста. Новое здание Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая открыли в Йошкар-Оле Республики Марий Эл, которое строили около семи лет. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в пятницу.

Строительство Маргосфилармонии началось в 2014 году за счет средств республиканского бюджета, но в связи с отсутствием финансирования было приостановлено. В 2020 году работы на объекте возобновились благодаря включения объекта в нацпроект.

"Сегодня для всех жителей республики долгожданное и потому радостное событие - одно из старейших учреждений культуры - Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая, начала работу в стенах нового собственного здания <…> Напомню, что история Марийской филармонии началась в 1938-м году. В филармонии работают пять профессиональных коллективов. До сегодняшнего дня творческие коллективы, пользующиеся неизменным успехом у жителей республики, страны и у взыскательных иностранных зрителей, выступали и репетировали, на арендованных площадках. 39 лет филармония располагалась в пристрое", - цитирует пресс-служба главу Марий Эл Александра Евстифеева.

Он отметил, что общая стоимость строительства составила более 650 млн рублей. Зрительный зал рассчитан на 356 мест. В здании филармонии созданы просторные репетиционные помещения, установлено современное оборудование. "Завершение строительства планировалось на конец текущего года, но благодаря быстрой и качественной работе строителей уже сегодня открыто новое здание", - добавили в пресс-службе.

В составе Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая пять профессиональных коллективов: Государственный ансамбль танца "Марий Эл", Государственный оркестр народных инструментов "Марий кундем", Марийская государственная капелла, Ансамбль народной песни "Эренер", Театр песни им. Павла Тойдемара.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.