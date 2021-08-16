В Уфе приступили к строительству крупнейшего канализационного коллектора

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Строительство крупнейшего канализационного коллектора в Уфе начато по нацпроекту "Жилье и городская среда", стоимость работ составит почти 4 млрд рублей. Общая протяженность объекта превысит 27 км, он соединит новый жилой микрорайон с городскими очистными сооружениями, сообщила пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Башкирии в понедельник.

"Согласно итогам проведенного в апреле 2021 года тендера, АО "Донаэродорстрой" (входит в ГСК "ДОН") приступило к возведению одного из крупнейших коммунальных объектов г. Уфы - канализационного коллектора от КНС "Затон-Восточный" до площадки городских очистных сооружений канализации. Общая протяженность объекта - 27,6 км. АО "Донаэродорстрой" проведет строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также поставит оборудование. Объект планируется ввести в эксплуатацию не позднее 31 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Объект строится по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Стоимость работ составит почти 4 млрд рублей, деньги выделены из городского, республиканского и федерального бюджетов. "Строительство коллектора - один из самых масштабных инфраструктурных проектов Уфы. "Затон-Восточный" - новый жилой микрорайон столицы Башкортостана. В перспективе здесь появятся объекты социальной инфраструктуры, и все они будут подключены к коллектору, который строит наша компания", - приводятся в сообщении слова члена совета директоров АО "Донаэродорстрой" Алексея Кнышова.

Также регион получил федеральную субсидию в размере 8,3 млрд рублей для строительства объектов инженерной и дорожной инфраструктуры до 2023 года. На эти средства будут построены восемь объектов инженерной инфраструктуры и 17 автомобильных дорог в городах Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский и Салават, добавили в Минстрое.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.