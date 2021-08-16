Татарстан стал лидером по исполнению федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Татарстан лучше других регионов исполняет федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", сегодня в республике идет очистка двух рек и пруда. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"Республика Татарстан - лидер страны по исполнению федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Расчистка идет в небольших населенных пунктах, но это не значит, что водные объекты малозначимые. Для местного населения они играют большую роль. И не только в плане обеспечения водой. Это часть культурного и исторического наследия", - заявила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, чьи слова приводятся в сообщении.

Сегодня в республике очищают пруд в селе Державино, реку Меша у села Никольское и правый приток реки Вятки в городе Мамадыш. Мероприятия финансируют Росводресурсы.

"На очистку заиленного пруда в селе Державино Лаишевского района Росводресурсы в 2021 году направили более 36 млн рублей. Со дна достают иловые отложения, которые копились там годами. Теперь перекрытые родники освободили от лишнего, подземное питание водного объекта восстановлено. В целом необходимо избавить от лишнего 34 га акватории, по береговой полосе протяженность расчистки составит 7,2 км. В результате увеличится пропускная способность водного объекта и улучшатся условия проживания почти для 500 местных жителей", - уточняется в сообщении.

Кроме того, свыше 53 млн рублей предусмотрели Росводресурсы на расчистку 4 км реки Меша у села Никольское также в Лаишевском районе. В этом населенном пункте ежегодно проводят всероссийский фестиваль русского фольклора "Каравон". В Никольское приезжают гости со всей республики, а также из других регионов России. В результате восстановится проточность реки и улучшатся условия проживания для более 1,2 тыс. человек.

"Еще 9 млн рублей Росводресурсы выделили на мероприятия на правом притоке реки Вятки в городе Мамадыш. Участок протяженностью 3,3 км расчистят от завалов деревьев, вырубят кустарники и уберут донные отложения. После чего повысится способность экосистемы к самоочищению и улучшатся условия проживания для более 15,8 тыс. жителей Мамадыша", - рассказали в ведомстве.

О федеральном проекте

"Сохранение уникальных водных объектов" остается самым результативным направлением нацпроекта "Экология". За два года в 48 регионах восстановлено 8,5 тыс. га водохранилищ, расчищены более 70 км русел. Все это улучшило условия проживания больше 8 млн человек. На 2021 год запланированы работы на 90 водных объектах.