Псковские власти в 1,5 раза увеличат число программ по духовному развитию детей

ПСКОВ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Культура" в 2021 году увеличат в 1,5 раза количество образовательных детских программ по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию. Сейчас в регионе насчитывается десять таких программ. Они рассчитаны на детей из всех муниципалитетов области, для которых специалисты проводят исторические экскурсии-квесты по псковскому Кремлю, мастер-классы по реставрации, сообщила во вторник ТАСС председатель комитета по культуре области Ольга Тимофеева.

"Для Псковской области, как для приграничного региона, реализация подобных программ имеет стратегическое значение. Здесь расположен поселок Изборск, который считается местом зарождения российской государственности. Это очень важно для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников, что является одной из целей нацпроекта. И мы существенно увеличим число образовательных программ, если сейчас их около десяти, то уже в 2021 году их количество вырастет в 1,5 раза. Благодаря этому мы сможем охватить такими обучающими проектами всех школьников региона", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что работа с детьми ведется в рамках федеральной программы "Творческие люди". Ведущие специалисты региона в сфере культуры проводят занятия с ребятами из разных районов Псковской области в музейном образовательном центре на базе Псково-Изборского государственного музея-заповедника. Кроме того, школьники старших классов участвуют в мастер-классах по реставрации объектов культуры.

"В регионе по нацпроекту была запущена программа "Волонтеры культуры". Мы ее реализовали на базе Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, в программе приняло участие более 1,6 тыс. человек из многих регионов России. Участники проекта занимались реставрацией, помогали специалистам в этой сфере. В 2020 году мы провели проектную онлайн-школу "Волонтеры в культуре". Что позволило расширить охват школьников, которых нам удалось приобщить к сфере истории и духовного развития. Это очень серьезная воспитательная задача, и нам ее удается решить", - добавила председатель регионального комитета по культуре.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.