Более 5 тыс. жителей старшего возраста на Ставрополье прошли переобучение за три года

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Участниками программ переобучения и повышения квалификации за три года стали более 5 тыс. жителей Ставрополья предпенсионного возраста. Новые профессии граждане старшего возраста осваивают по нацпроекту "Демография", сообщили журналистам во вторник в Минтруда края.

"За три года в рамках нацпроекта в крае более 5 тыс. граждан в возрасте 50 лет и старше - как работающие, так и стремящиеся вернуться к трудовой деятельности - прошли переподготовку или получили новую профессию. Популярными на рынке труда профессиями остаются бухгалтеры, инженеры, кондитеры, кузнецы-штамповщики, охранники, повара, продавцы-консультанты, провизоры, рентгенолаборанты и другие", - говорится в сообщении.

На Ставрополье проживают более 73,3 тыс. человек этой возрастной категории. "Ежегодно за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости обращаются около 3 тыс. жителей региона предпенсионного и пенсионного возраста. Для желающих найти работу проводятся ярмарки вакансий, как комплексные или специализированные, предусматривающие конкретную профессию, так и ярмарки для одного или нескольких предприятий одной направленности", - поясняют в министерстве.

Устраиваться на новую работу или сохранять прежнее рабочее место жителям старшего возраста помогают и программы переобучения. Образовательные программы для участников предлагают три вуза края. Обучение проводится бесплатно, после его окончания каждый получает диплом о переподготовке либо удостоверение о повышении квалификации.