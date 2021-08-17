В Чечне после реконструкции открыли участок дороги протяженностью 4,7 км

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Реконструкцию автодороги Грозный - Ведено - граница Дагестана протяженностью 4,7 км завершили в Чеченской Республике в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Торжественное открытие приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента ЧР Ахмата Кадырова.

"Теперь этот участок переведен в четырехполосную дорогу. Ширина дорожного полотна составляет 23 м, а ширина проезжей части - по 7 м в каждом направлении. Здесь установлены круговое пересечение и металлические дорожные ограждения, оборудованы две автобусные остановки и пешеходные ограждения. Уверен, что принятые меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения и снизят риски ДТП", - сказал на открытии министр автомобильных дорог республики Абубакар Тумхаджиев.

По этой дороге проходит туристический маршрут, который соединяет несколько достопримечательностей: мечеть "Сердце матери" в Аргуне, самую большую мечеть Европы имени Пророка Мухаммада в Шали, озеро Кезеной-Ам и турбазу "Беной".

В Чечне 23 августа отмечается 70-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, благотворительные акции, конкурсы и открываются социальные объекты.

Ахмат Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он трагически погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.