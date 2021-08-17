Глава Чувашии потребовал подрядчика сдать в срок первую в стране агрошколу

ТАСС, 17 августа. Первая в России агрошкола, которая строится в деревне Кашмаши в Чувашии, должна быть сдана в срок, заявил глава республики Олег Николаев. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

На данный момент есть отставание от графика, которое вызвано внесением изменений в проектно-сметную документацию и прохождением повторной государственной экспертизы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре этого года.

"Первая в России агрошкола в Кашмашах должна вовремя открыть свои двери для всех желающих в ней учиться детей", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Он добавил, что правительство республики держит на особом контроле все объекты, которые возводятся в рамках национальных проектов и обновляются по республиканской программе по реконструкции общеобразовательных организаций с износом здания более 50%. По словам главы республики, школьников и их родителей не должны интересовать внутренние процессы, связанные с ходом строительных работ. "Наша главная задача - сделать все в срок и с надлежащим качеством, которое предусмотрено в проектно-сметной документации, а самое главное по стандартам, которые сегодня предъявляются к системе образовательного процесса", - подчеркнул Олег Николаев.

Основная общеобразовательная школа в деревне Кашмаши Моргаушского района рассчитана на 108 ученических мест. Это первая в России агрошкола, строительство которой ведется по национальному проекту "Образование". В настоящее время готовность объекта оценивается в 98,5%, благоустройство - на 65%. В агрошколе будет реализован пилотный проект по внедрению новой модели образования, согласно которой ученики будут изучать специальные предметы из области сельского хозяйства. Углубленные уроки для них будут проводить преподаватели профильных организаций профессионального образования. Предполагается, что в учебном заведении будут изучать овощеводство, цветоводство, хлебопекарное дело, сыроделие, ветеринарию.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.