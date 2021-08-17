В Ингушетии за полтора года почти в два раза увеличилось количество ясельных мест

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Показатель доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста в Ингушетии вырос за последние полтора года почти в два раза. В некоторых сельских поселениях первые ясельные группы будут открыты в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки региона.

"В республике показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 года по настоящее время). Такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию в регионе 18 детсадов в рамках нацпроекта "Демография" и федеральных программ. Еще шесть детских садов планируется открыть до конца текущего года", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, в детских садах, расположенных в самом крупном городе республики Назрани и отдаленных сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Средние Ачалуки, будет дополнительно открыто 340 ясельных мест. Также по линии Минсельхоза региона в возрождаемом селе Вежарий-Юрт строится детсад на 140 мест, в котором будет создано 40 мест для детей до 3 лет.

"Для некоторых населенных пунктов - Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант и Вежарий-Юрт - дошкольные учреждения станут первыми в селах. Кроме того, в данное время ведется строительство девяти детских садов в рамках национального проекта "Демография", открытие которых запланировано на начало 2022 года. Вся эта работа позволяет нам планомерно двигаться к стопроцентному обеспечению доступности дошкольного образования в республике, в частности, для детей до трех лет", - цитирует пресс-служба министра.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.