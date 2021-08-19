Количество ДТП в регионах Сибири за последние три года снизилось в среднем на 10%

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения" позволили снизить количество ДТП в регионах Сибири в среднем на 10% за последние три года. Об этом в четверг сообщил заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Александр Бутин на совещании, которое провел в Иркутске секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Реализация программных мероприятий привела к устойчивой тенденции сокращения трех основных показателей аварийности. За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах округа в среднем снизилось на 10%, количество погибших - на 3,7%, количество раненых - на 5,5%", - сказал Бутин на совещании по вопросам обеспечения безопасности на транспорте в регионах Сибири.

Он отметил, что уровень травматизма на дорогах Сибири при этом еще остается высоким, "число погибших исчисляется сотнями человек". "В этой связи аппарат полномочного представителя будет и дальше проводить работу по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий", - отметил заместитель полпреда.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.