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Томская область получила дополнительно 40 млн рублей на создание модельных библиотек

Всего за три года на создание модельных библиотек регион получил 115 млн рублей

ТАСС, 19 августа. Томская область по итогам конкурса Минкультуры РФ получит дополнительное федеральное финансирование в размере 40 млн рублей на создание пяти модельных библиотек по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в четверг на официальном сайте администрации региона.

"Томская область в этом году получит дополнительно 40 млн рублей на модернизацию пяти библиотек. А всего за три года после старта программы из федерального бюджета на создание модельных библиотек регион получил 115 млн рублей - это самый высокий показатель среди субъектов Сибирского федерального округа и второй в России, после Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в администрации Томской области, всего благодаря нацпроекту "Культура" за счет средств федерального и регионального бюджетов будет создано 25 модельных библиотек, еще две библиотеки оборудуются за счет местных бюджетов.

По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, выделенные 40 млн рублей будут вложены в модернизацию центральных библиотек в селе Парабель, в городах Асино, Колпашево, в Северске и в Томске.

"Томская область заслуженно лидирует по темпам модернизации библиотек, которые превращаются в настоящие центры культурной жизни, особенно в глубинке. Благодаря поддержке Министерства культуры и нашего депутатского корпуса, мы стремительно наверстываем упущенное, модернизируя сеть культурных учреждений по всей области". - отмечает Жвачкин.

По нацпроекту "Культура" в каждом регионе России создаются модельные библиотеки. На выделенные средства они могут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. Жители малых городов и сельских территориях в таких библиотеках могут получить доступ через интернет к научным и художественным информационным ресурсам, к Национальной электронной библиотеке, на библиотечных площадках работают образовательные и дискуссионные площадки для взрослых и детей.

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РоссияТомская область
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