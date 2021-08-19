Стоимость расчистки водоемов Приоратского парка в Ленобласти составила 57 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Стоимость работ по расчистке озер Филькино, Черное и ручья Безымянного в Приоратском парке в Гатчине составила 57 млн рублей. Это второй этап проекта по расчистке водоемов гатчинских парков, работы проходят по региональному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В прошлом году начали чистить водоемы на территории музея-заповедника "Гатчина", в этом году - в Приоратском парке. Расчистка озер Филькино, Черное и ручья Безымянного проходит в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Сумма заключенного государственного контракта на проведение комплекса работ по расчистке озер Филькино, Черное и ручья Безымянного составляет 57 млн рублей, подрядчик - ООО "НПП "Экогидротехнологии", - говорится в сообщении.

Очистка Филькина озера проходит с применением уникальной технологии - ватермастера. Это многофункциональный снаряд, который пропускает донные отложения через геотубы мембранного типа. Геотубы эффективно и быстро осушают грунт, очищенная вода после фильтрации поступает обратно в озеро. В пресс-службе отметили, что по итогам работ из водоемов Приоратского парка будет изъято почти 22 тыс. куб. м донных отложений.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время продолжается первый этап проекта - расчистка реки Теплой, протекающей по территории государственного музея-заповедника "Гатчина". Осенью начнется расчистка озера Белое и Карпина пруда в ГМЗ. Весь комплекс работ по проекту будет завершен в 2022 году.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.