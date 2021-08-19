Минкультуры дополнительно выделило Калининграду 15 млн рублей на модельные библиотеки

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ дополнительно выделило 15 млн рублей на развитие сети модельных библиотек в Калининградской области на 2021 год. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Модельная библиотека - это не только центр книговыдачи, но и место интеллектуального отдыха. Калининградская область успешно реализует задачи по их модернизации, поэтому Министерство культуры Российской Федерации дополнительно выделило нам еще 15 млн рублей на модельные библиотеки. В этом году у нас откроется пять современных учреждений - новых интеллектуальных центров", - сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба.

В регионе готовятся к открытию модельные библиотеки в Черняховске, Зеленоградске и Светлогорске. Модернизация учреждений проходит в рамках национального проекта "Культура". На три библиотеки в этом году из федерального бюджета выделено в общей сложности 35 млн рублей. До конца года будут созданы еще две модельные библиотеки - в Знаменске и в библиотеке имени Чехова в Калининграде, уточнили в пресс-службе.

В Черняховскую детскую библиотеку приобретены новая мебель и оборудование, в том числе для автоматизации библиотечных процессов, качественного доступа к информационным ресурсам и технологиям. Книжный фонд пополнен на две тысячи новых изданий. Здесь реализовали концепцию "Библиотечный квартал", поскольку учреждение расположено в историческом здании Новой ратуши, являющимся объектом культурного наследия.

В Зеленоградской библиотеке в рамках нацпроекта реализуют концепцию модернизации "Библиотека как ресурсно-информационный центр локального туризма". Специалисты-краеведы разработали познавательные туристические маршруты с посещением открытых ранее библиотекой арт-объектов. Учреждение в год посещают более 18 тыс. человек. Среди них молодежь, пенсионеры и туристы. Здание и помещения библиотеки отремонтированы, осталось установить мебель и оборудование.

В детской модельной библиотеке Светлогорска реализуют концепцию "КиноLab" - на базе библиотеки планируют открыть киностудию с оборудованием, экраном, зеленым фоном для съемок, который превращается в кинозал для просмотров фильмов, а также подиум для проведения творческих встреч и театрализованных представлений. Открытие модельных библиотек в Черняховске, Зеленоградске и Светлогорске состоится в сентябре и октябре.