Юбилейный международный "Доброфорум" для волонтеров пройдет в Петербурге в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Десятый международный волонтерский форум "Доброфорум" пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу в онлайн-формате. Для участников подготовили серию мотивационных встреч с руководителями некоммерческих организаций и лидерами общественных движений, сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"20 августа в 12:00 в онлайн-формате пройдет юбилейный международный форум добровольцев "Доброфорум 10.0" в рамках реализации национального проекта "Образование". Тема форума - "Вместе сильнее: социальные изменения в новом времени". Подключиться к прямой трансляции форума можно будет из любой точки России и мира на сайте: доброфорумспб.рф и социальных сетях "ВКонтакте"/Instagram", - говорится в сообщении.

В этом году основной программой форума станут вдохновляющие истории добровольцев и лидеров добровольческого сообщества. Ведущими мероприятия будут актриса театра и кино Анастасия Денисова и поэт и музыкант Стас Море.

Форум пройдет в формате сторителлинга и public talk при участии победителей и номинантов ежегодной премии добровольческого сообщества "Форма добра. Топ-25. Самые добрые люди Петербурга", руководителей некоммерческих организаций и лидеров общественных движений. "Эксперты расскажут истории добровольцам, которые только начинают свой путь в добровольчестве, покажут на своем примере, как реализовать себя в добровольческой деятельности, какие сегодня существуют перспективы для профессионального роста и способы влияния на существующие социальные проблемы", - рассказали в комитете.

Своими историями поделятся создатель движения #доверьтесьнашимрукам и проекта Atlas Run Мария Основская, участник платформы ProCharity Станислава Белова, актриса и общественный деятель Полина Сидихина и ряд других.

"Долгожданным событием форума станет мотивационная встреча с телерадиоведущей, блогером, актрисой, режиссером - Ириной Чесноковой, которая выступит с темой "Как волонтерский опыт помогает превратить все ваши идеи в реальность в бизнесе, интернет-проектах, творчестве". И встреча с Александром Соколовским - российским актером театра и кино, победителем шестого сезона телевизионного шоу "Ледниковый период". Александр посвятит встречу теме "Творческое волонтерство, как спектакли и творческие проекты дают возможность реализации людям с особенностями", - добавили в комитете.

О форуме

Впервые "Доброфорум" был организован в 2012 году комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. За девять лет работы офлайн площадку форума посетили более 5 тыс. человек, более 1,5 млн зрителей посмотрели прямую трансляцию "Доброфорума" в 2020 году.