Более 4 км берегов Голубых озер в Романцевских горах очистили от мусора в Тульской области

ТАСС, 20 августа. Волонтеры Всероссийской акции "Вода России" очистили от мусора более 4 км берегов Голубых озер на особо охраняемой природной территории "Романцевские горы" в Тульской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На особо охраняемой природной территории "Романцевские горы" в рамках национального проекта "Экология" прошла Всероссийская акция по уборке берегов "Вода России". В уборке водных берегов живописных Голубых озер приняли участие несколько сотен волонтеров, экологов, представителей министерства природных ресурсов и экологии региона. Эко-волонтеры очистили береговую линию протяженностью более 4 км, собрали более 50 кубометров смешанного мусора, 245 кг пластика, 150 кг стекла, 174 кг металла и более 100 одноразовых мангалов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, акция "Вода России" прошла в формате экологической игры "Мы за чистые Кондуки", ее победителем стала компания ООО "Зернопродукт", ее сотрудникам вручили памятные призы и сертификат на посещение Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника. Для всех участников акции провели концерт, состязания от Тульской областной федерации гребли на байдарках и каноэ, угостили полевой кашей, чаем, мороженым.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина вопросам экологии в регионе уделяется особое внимание. На территории Кондуков установили контейнерные площадки, организовали систематический вывоз мусора. В этом году было жаркое лето, и здесь побывали десятки тысяч туристов со всей России, конечно, нам очень хотелось, чтобы все отдыхающие соблюдали чистоту и порядок", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Как уточняется в сообщении, в 2021 году по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" завершится очистка реки Оки в Белеве и реки Упы в Одоеве. Романцевские горы являются одним из знаковых мест Тульской области, это выработанные и затопленные карьеры Ушаковского угольного разреза.

Экологические акции "Вода России" начались по всей стране благодаря федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы", с 2019 года они проходят в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.