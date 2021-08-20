Из Петербурга в Череповец отправят 11 новых низкопольных трамваев "Львенок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Комфортабельные низкопольные трамваи "Львенок", произведенные компанией "ПК Транспортные системы" в Петербурге, готовятся к отправке в Череповец, чтобы улучшить транспортную систему города. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе "ПК Транспортные системы".

"ПК Транспортные системы" по итогам победы в конкурсе поставит в город Череповец 11 низкопольных трамваев "Львенок", что станет новым этапом развития транспортной системы города. Средства на закупку новых трамваев для города Вологодская область получила из федерального бюджета в рамках участия в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Отгрузку трамваев заказчику планируют начать в ближайшее время", -говорится в сообщении.

Президент компании "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур рассказал, что на данный момент на российском рынке данному трамваю нет аналогов по качеству, комфорту и безопасности. "Львенок" уже успешно эксплуатируется в пяти российских городах: Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Ижевске и Москве.

Модель 71-911ЕМ "Львенок" - полностью низкопольный односекционный трамвай. Сердце трамвая - уникальная низкопольная поворотная тележка собственной разработки и производства компании. Система позволила создать первый в мире полностью низкопольный односекционный трамвайный вагон.

В трамвае 40 комфортных сидений, есть USB-розетки для зарядки мобильных устройств и кондиционеры. Низкий пол трамвая и широкие дверные проходы значительно ускоряют пассажирообмен на остановках. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и зона для крепления инвалидной коляски с кнопкой вызова водителя. "Львенок" оснащен системой автономного хода и может преодолеть до 1 км без подключения к контактной сети.

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик, который специализируется на создании общественного транспорта: трамваев, троллейбусов и электробусов. Производственные площадки, расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе, позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.