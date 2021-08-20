В Чечне после реконструкции открыли участок автодороги и мост

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Участок дороги Гудермес - Кади-Юрт протяженностью 2 км открыли в Чечне в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Церемонию открытия приурочили к 70-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Участок дороги Гудермес - Кади-Юрт протяженностью 2 км имеет высокую интенсивность движения. Существовавшая двухполосная дорога не обеспечивала пропускную способность на данном участке и требовала реконструкции. Реконструкция позволила увеличить ее пропускную способность и обеспечить комфортный проезд транспорту", - сказал на открытии министр автомобильных дорог региона Абубакар Тумхаджиев.

Также в пятницу в регионе открыли мост на 2 км подъезда от трассы федерального значения Р-217 "Кавказ", реконструкцию которого Минавтодор провел в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Чеченской Республики". Существовавший мост был в аварийном состоянии и не обеспечивал пропускную способность. Длина моста составляет 48,22 м, ширина - 14,04 м.

В Чечне 23 августа отмечается 70-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, благотворительные акции, конкурсы, открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.