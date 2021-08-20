В Ингушетии высадят более 2 тыс. деревьев в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. саженцев ясеня, акции и липы высадят в Ингушетии в начале осени в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"Предстоящей осенью планируется высадить около 2 тыс. саженцев ясеня, акации, белого клена и липы на площади 2,3 га в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". В акции смогут принять участие все желающие, в том числе сеянцы будут высаживать волонтеры, экологи, студенты, школьники", - говорится в сообщении.

Как сообщается, акция призвана привлечь внимание населения к вопросам сбережения лесных ресурсов из-за угрозы возникновения лесных пожаров. Проходит акция в рамках национального проекта "Экология". За два года на территории республики высажено около 40 тыс. деревьев в рамках всероссийской акции "Сохраним лес".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.