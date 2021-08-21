Почти 2,5 млрд рублей выделят на оборудование новосибирского синхротрона "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Правительство России в 2021 году выделит почти 2,5 млрд рублей на изготовление, сборку, поставку и пусконаладочные работы технологически сложного оборудования проекта установки мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"[Предусмотреть] финансирование в 2021-2023 годах работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса с авансированием в 2021 году работ по изготовлению технологически сложного оборудования в размере 2 475 900 тыс. рублей до получения положительного заключения госэкспертизы проекта", - говорится в документе.

Также, согласно постановлению, общий объем инвестиций из федерального бюджета до 2024 года увеличен почти на 2 млн рублей с 37 100 000 до 37 101 950 тыс. рублей. Финансирование проекта в 2021 году уменьшается с 3,4 до 3,2 млрд рублей, в 2022 году - увеличивается с 10,5 до 10, 7 млрд рублей. Объем инвестиций в 2023 и 2024 годах остается неизменным - на уровне 12,9 и 9,3 млрд рублей соответственно. При этом общая предельная стоимость объекта остается неизменной и составляет 37 101 950 тыс. рублей.

ЦКП "СКИФ" создается по национальному проекту "Наука" с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как "Академгородок 2.0". ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году. Стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.