Власти Чувашии направят дополнительные средства на обеспечение жильем детей-сирот

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 42 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы республики.

"В связи с пересмотром цены квадратного метра жилья дополнительно выделено 42,9 млн рублей на улучшение жилищных условий детей-сирот в Чувашской Республике. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев", - отмечается в сообщении.

С учетом ранее предусмотренных средств общая сумма на 2021 год составила 399,4 млн рублей. По словам главы Чувашии, всего на эти средства планируется обеспечить детей-сирот 279 квартирами.

В настоящее время 98 квартир для сирот на сумму 103,5 млн рублей уже приобретено муниципальными образованиями. Часть средств от выделенной суммы будет направлена на выдачу жилищных сертификатов.

На сегодняшний день в Чувашии нуждаются в улучшении жилищных условий порядка 1 400 детей-сирот. Обеспечить их жильем планируется в течение ближайших пяти лет.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.