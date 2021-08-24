Концессионера для строительства центра единоборств в Новосибирске определят до конца года

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Концессионера для строительства спортивно-оздоровительного комплекса стоимостью 850 млн рублей для занятий единоборствами и борьбой в Новосибирске, который позволит проводить в регионе соревнования международного уровня, выберут до конца года. Об этом сообщил журналистам в пресс-центре ТАСС министр спорта региона Сергей Ахапов.

Единоборства, такие как каратэ и самбо, являются базовыми в Новосибирской области, и инфраструктура для них очень востребована. В частности, в Новосибирской области находится единственная в Сибири школа олимпийского резерва по каратэ. Проектирование центра единоборств велось на протяжении нескольких лет по инициативе трехкратного чемпиона СССР по каратэдо Вениамина Пака. По его словам, многофункциональный зал для развития единоборств позволит организовывать в Новосибирской области турниры международного уровня.

"Документы все подготовлены, есть проектные решения, прошедшие экспертизу. Есть понимание, примерные сроки воплощения этого проекта. До конца года мы точно будем понимать, кто будет являться концессионером", - сказал Ахапов.

Ранее он сообщал, что спортивное сооружение будет состоять из восьми залов, один из которых рассчитан на три тысячи зрительских мест. В нем будут проводиться занятия по тхэквондо, карате, рукопашному бою, греко-римской борьбе, самбо, вольной борьбе, дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, боксу и игровым видам спорта. Кроме этого, на площадке спорткомплекса планируется проводить всероссийские и международные соревнования по этим видам спорта. Одновременно в здании смогут заниматься больше ста человек. Спортивный объект будет располагаться в Кировском районе, на левобережье Новосибирска, где сейчас идет активная застройка новых микрорайонов, его стоимость - 850 млн рублей. Реализация проекта планируется путем государственно-частного партнерства. По словам Ахапова, спорткомплекс будет построен в течение двух-трех лет.

Оздоровительный комплекс входит в перечень крупных спортивных объектов, которые планируется возвести в Новосибирской области в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Среди других инфраструктурных проектов - строительство новой ледовой арены к Молодежному чемпионату мира в 2022-2023 годов. На возведение арены вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей.