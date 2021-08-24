Около 500 млн рублей выделят Брянской области на расчистку реки Десна по нацпроекту

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дополнительное финансирование на сумму 500 млн рублей выделят из федерального бюджета на проведение работ по расчистке и дноуглублению реки Десна в Брянской области, которые проводятся по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор региона Александр Богомаз в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

"Второй этап - это [расчистка] 24 км реки Десна, это весь город Брянск и его окрестности. <…> На проведение работ нам будет выделено дополнительно финансирование в размере 500 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Богомаз.

Губернатор отметил, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала в ходе их рабочей встречи во вторник вторую часть проекта по расчистке реки. Выделенные средства поступят до 2025 года. "Река Десна будет очищена, а мы потом там создадим хорошие, комфортные условия для наших жителей", - добавил Богомаз.

Работы по восстановлению и очистке реки Десна в черте Брянска начались в июне в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" по нацпроекту "Экология". Как сообщалось, они будут проводиться в течение нескольких лет и позволят улучшить условия проживания более 400 тыс. человек. На реализацию первого этапа проекта, в ходе которого планируется расчистить 5,7 км реки, было выделено 88 млн рублей, еще 20 км расчистят в рамках второго этапа с 2022 по 2024 год.

О федеральном проекте

"Сохранение уникальных водных объектов" остается самым результативным направлением нацпроекта "Экология". За два года в 48 регионах восстановлено 8,5 тыс. га водохранилищ, расчищены более 70 км русел. Все это улучшило условия проживания больше 8 млн человек. На 2021 год запланированы работы на 90 водных объектах.