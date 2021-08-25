В Приморье к началу учебного года отремонтировали десять спортзалов в сельских школах

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Спортивные залы сельских школ в Приморье отремонтировали к началу учебного года, всего модернизировали и оснастили современным оборудованием десять объектов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В приморских сельских школах ремонтируют спортивные залы по нацпроекту "Образование". Помещения обновляют по самым современным стандартам и оснащают всем необходимым оборудованием. В каждом теперь можно проводить не только уроки физкультуры, но и дни здоровья, товарищеские матчи, соревнования районного уровня. Всего в преддверии нового учебного года по нацпроекту в крае отремонтировали десять школьных спортзалов", - говорится в сообщении.

Рабочие привели в порядок крыши, выровняли стены, заменили напольное покрытие, двери и окна, системы отопления там, где это необходимо, а также установили новое оборудование и инвентарь. Общий объем финансирования составил почти 27,2 млн рублей. В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что в прошлом году по нацпроекту также были капитально отремонтированы десять спортзалов.

"Обновленные спортивные залы сельских школ будут доступны не только учащимся, но и местным жителям. Очень важно, чтобы каждый из них стал не просто еще помещением образовательного учреждения, а настоящим центром для сбора людей по интересам, помогал мотивировать молодежь к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой и спортом, способствовал появлению новых спортивных клубов", - сказала министр образования региона Наталья Бондаренко.

Одна из основных целей национального проекта "Образование", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным - увеличение количества школ в сельской местности, в которых будет обновлена база для занятий физкультурой и спортом. Реализация его важной составляющей - регионального проекта "Успех каждого ребенка" - предполагает проведение соответствующих работ не менее чем в 48 общеобразовательных учреждениях до 2024 года.