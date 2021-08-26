Центр "Мой бизнес" на Чукотке стал лучшим в России по итогам 2020 года

ТАСС, 26 августа. Центр "Мой бизнес" на Чукотке, открытый в регионе в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", занял первое место по доле предпринимателей, охваченных услугами, среди всех регионов России, сообщила пресс-служба окружного правительства.

"По итогам 2020 года Центр "Мой бизнес" занял первое место по доле предпринимателей, охваченных услугами, среди 85 регионов России. Из 1 459 предпринимателей, зарегистрированных в регионе на 1 января 2021 года, поддержку получили 534, это составило 36,6% от всех зарегистрированных субъектов МСП. Также Центр поддержки предпринимательства в составе "Мой бизнес" занял первое место в своей группе по направлению "Максимальный охват". По итогам первой половины этого года был зафиксирован превосходящий в девять раз ожидания уровень жизнеспособности предпринимателей, ранее получивших государственную поддержку в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Количество физических лиц, получивших финансовую поддержку на открытие собственного дела, превысило плановое значение более чем в три раза", - говорится в сообщении.

Центр "Мой бизнес" в Анадыре был создан в январе прошлого года рамках профильного нацпроекта. Сейчас он представляет собой современный многофункциональный центр, где в режиме "одного окна" можно получить более 80 различных услуг.