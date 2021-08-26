Бурятия получит около 220 млн рублей на рекультивацию двух крупных свалок

УЛАН-УДЭ, 26 августа. /ТАСС/. Республика Бурятия получит до 2024 года по нацпроекту "Экология" около 220 млн рублей на рекультивацию двух крупных несанкционированных свалок - в городах Кяхта и Закаменск. Об этом сообщили ТАСС в четверг в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

"Объекты включены в федеральный проект "Чистая страна". Из федерального бюджета будет выделено более 139,3 млн рублей на рекультивацию свалки в Кяхте и 80,5 млн рублей - в Закаменске", - сообщили в министерстве.

Работы запланированы на 2022-2023 годы. Свалка в Кяхте объемом около 180 тыс. куб. м занимает 80 тыс. кв. метров, в Закаменске на 40 тыс. кв. метров скопилось более 60 тыс. куб. м отходов.

В этом году по нацпроекту началась рекультивация незаконной свалки на берегу озера Байкал в Бурятии - в поселке Усть-Баргузин. За два года подрядчик должен вывезти свыше 187 тыс. кубометров твердых бытовых отходов IV-V классов опасности. Затем земельный участок площадью более 8,7 га ожидает рекультивация.

Кроме того, власти Бурятии планируют ликвидировать несанкционированные свалки в городах Улан-Удэ и Северобайкальск.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлены до 2030 года. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.