Второй этап ремонта дороги до популярного пляжа на юге Сахалина завершат до 31 октября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Асфальтирование участка автодороги Анива - Таранай, ведущей к одному из самых популярных пляжей на юге Сахалина, завершится до 31 октября этого года. Работы будут произведены на 8,5 км трассы, сообщил ТАСС председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

В конце июля сообщалось о начале первого этапа ремонта дороги. Дорожники приступили к ликвидации дефектов полотна, которые представляли опасность для автомобилей и были внесены волонтерами на областную цифровую карту дорожных дефектов. Всего планируется починить 12 тыс. кв. м полотна.

"К середине сентября станет известна строительная компания-подрядчик, которая должна будет завершить работы по асфальтированию участка дороги до 31 октября. Все работы произведены качественно, покрытие ровное, сделаны обочины, что очень удобно для велосипедистов", - рассказал Хапочкин после проверки в месте проведения работ.

По информации областной думы, на первом этапе сделано 1,5 км автодороги - полностью обновлен самый разбитый участок дороги в районе реки Сиговки. Для продолжения работ по асфальтированию еще 8,5 км популярной трассы на аукционе уже размещена вся необходимая документация на сумму 205 млн рублей. На втором этапе начнется укладка асфальта.

Автодорога Анива - Таранай расположена в Анивском городском округе на юге Сахалина и соединяет административный центр муниципалитета и село Таранай. Ее длина составляет около 15 км. Несмотря на это, она имеет большую значимость не только для жителей района, но и для остальных сахалинцев. Пляж в Таранае является одним из популярнейших мест отдыха на Сахалине в теплое время года, а зимой в район села приезжает большое количество рыбаков-любителей.

Цифровая карта

В Сахалинской области в этом году начала работать цифровая карта дорожных дефектов. Вносить в нее дополнения с привязкой к спутниковым координатам может любой житель островного региона. Благодаря этому в процессе ремонта дорог тот или иной поврежденный участок не будет потерян или случайно пропущен.

Устранение повреждений на трассах во многом способствует достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был продлен до 2030 года. Ожидаемые результаты для Сахалинской области - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55%, а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации - вырасти до 85%.